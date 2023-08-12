Afyonkarahisar'da saman yüklü kamyonda yangın çıktı
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde saman balyası yüklü kamyonda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sonucunda saman balyaları yanarken, kamyon kullanılamaz hale geldi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde saman balyası yüklü kamyonda çıkan yangın söndürüldü.
Erdal D, Sandıklı-Hocalar kara yolunun 2. kilometresinde kamyona saman balyası yükledi. Kamyon tarladan çıkacağı sırada sulama kuyusuna ait elektrik kablolarına saman balyalarının temas etmesiyle yangın çıktı.
Bunun üzerine Sandıklı İtfaiyesi ekiplerinden yardım istendi. İtfaiye ekipleri ve iş makinelerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Saman balyaları yanarken, kamyon da kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel