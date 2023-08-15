Afyonkarahisar'da Saman Balyası Yangını Söndürüldü

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tarlada çıkan saman balyası yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında saman balyaları yanarken, iki traktör de hasar gördü.