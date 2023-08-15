Afyonkarahisar'da Saman Balyası Yangını Söndürüldü
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Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde bir tarlada çıkan saman balyası yangını itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında saman balyaları yanarken, iki traktör de hasar gördü.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde çıkan saman balyası yangını söndürüldü.
Ali Osman D, Ballık köyündeki tarlasında traktörüne bağlı balya makinesiyle çalışırken henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın etkisiyle yayılan yangını gören Mehmet S'nin traktörüyle alevlere müdahalesi yetersiz kalınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, saman balyaları yandı, iki traktör hasar gördü.
Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel