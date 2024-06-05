Afyonkarahisar'da salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi, sürücü tutuklandı
Afyonkarahisar'da yapılan bir operasyonda, aracındaki salça bidonunda uyuşturucu bulunan bir sürücü tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı ve bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan aramada salça bidonunda uyuşturucu ele geçirildi ve sürücü gözaltına alındı. Zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Afyonkarahisar'da aracındaki salça bidonunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Afyonkarahisar - Konya kara yolundaki uygulama noktasında şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Araçtaki aramada dedektör köpeğinin tepki verdiği içinde salça bulunan bidonda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi, sürücü S.K. gözaltına alındı.
Polislerce cumhuriyet savcılığına çıkartılan zanlı, buradan sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.