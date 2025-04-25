Afyonkarahisar'da Sahte İçki Operasyonu: 51 Litre Ele Geçirildi
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde, sahte içki imal ve satışından yakalanan şüphelinin evinde yapılan aramada 51 litre sahte içki ve üretiminde kullanılan malzemeler bulundu.
Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde sahte içki operasyonunda yakalanan şüpheliye adli işlem uygulandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Haydarlı beldesinde yaşayan Ş.K'nin evinde sahte içki imal edip satış yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, şüphelinin adresinde yaptığı aramada, 51 litre sahte içki ve sahte alkol üretmede kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli Ş.K'ye adli işlem uygulandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel