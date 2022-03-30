Afyonkarahisar'da sahte altınla bir kişiyi dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan zanlılar, salıverildi - Haberler

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Afyonkarahisar'da sahte altınla bir kişiyi dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan zanlılar, salıverildi

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da sahte altınla bir kişiyi dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla yakalanan zanlılar, salıverildi

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sosyal medyada tanıştıkları kişiyi altın suyuna batırılmış metal parçalarıyla dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

BİNGÖL (AA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde sosyal medyada tanıştıkları kişiyi altın suyuna batırılmış metal parçalarıyla dolandırmaya çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, Bingöl'de yaşayan M.B, sosyal medyada tanıştığı elinde define altını olduğunu öne süren bir kişiyle, 1 kilogram altına karşılık 200 bin lira karşılığında anlaştı.

Altınları almak için Bolvadin'e gelen M.B, dolandırılacağını anlayınca ilçe emniyet müdürlüğüne giderek ihbarda bulundu.

Polis ekipleri, buluşma noktası olarak anlaşılan Yunus Emre Caddesinde M.B. ile alışveriş yapan dolandırıcı G.S. ve A.Y'yi suçüstü yakaladı.

Ekipleri gören G.S. ile A.Y, poşetteki altın suyuna batırılmış çok sayıda metal parçasını atarak kaçmaya başladı. Şüpheliler, kovalamaca sonucu yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar, Bingöl, Metal, Altın, Güncel, Haberler

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