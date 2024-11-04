Afyonkarahisar'da Sahte Altın Satan 2 Kişi Yakalandı

AFYONKARAHİSAR'da kuyumculara sahte altın satmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Şüphelilerin üzeninden 85 gram sahte altın ile 10 gerçek gram altın ve 3 gerçek çeyrek altın ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da altın ve döviz alım satımının hızlı olduğu tarihi Uzun Çarşı'daki kuyumculara elinde çantayla girip çıkan kişi, şüpheli davranışlarda bulunduğunu fark eden sivil polis ekipleri tarafından takibe alındı. Takip sonrasında ilk olarak M.A. yakalandı. Yakalanan kişi sorgusunda yanında bir kişi daha olduğunu ve araçla İstanbul'dan geldiklerini beyan etti. Plakası tespit edilen araç bir süre yaşanan kovalamaca sonrasında içerisinde diğer şüpheli U.T. ile birlikte yakalandı.

SAHTE ALTINLARA EL KONULDU

Polis ekipleri 2 kişinin üzerinde ve araçta yaptığı aramada 85 sahte gram altın, 10 gerçek gram altın ve 3 gerçek çeyrek altın ele geçirildi. 2 şüphelinin kuyumculara numune olarak gerçek altını gösterdikleri ancak satış esnasında sahte altınları vererek dolandırmaya çalıştıkları tespit edildi. Adli makamlara sevk edilen 2 kişi tutuklanarak Afyonkarahisar Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

HABER- KAMERA: Ali Fuat GÜÇLÜER