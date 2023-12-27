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Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı

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Afyonkarahisar'da yapılan sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda, bir ev ve araçta yapılan aramada 27 gümrük kaçağı viski ve 10 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili S.Ç isimli şüpheli yakalandı.

Afyonkarahisar'da sahte alkol operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, yeni yıl öncesi genel sağlık ve güvenlik tedbirleri kapsamında çalışma yapıldı.

Yapılan çalışmalarda bir ev ve araçta yapılan aramada, 27 gümrük kaçağı viski, 10 litre etil alkol ele geçirildi.

Olayla ilgili S.Ç yakalandı.

Kaynak: AA / Güncel

Güvenlik Gözaltı Suç Operasyon Kaçakçılık Güncel Haberler

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