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Afyonkarahisar'da Sağlıksız Gıda Ticareti Operasyonu

Afyonkarahisar'da Sağlıksız Gıda Ticareti Operasyonu
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Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişiye adli ve idari işlem uygulandı. Ekipler, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz 215 kilogram sucuk ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da sağlıksız gıda ticareti yaptığı öne sürülen 3 kişi hakkında adli ve idari işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyadan bozulmuş, içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz gıda ürünleri satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Erenler Mahallesi'ndeki depoda yaptığı denetimde içeriği değiştirilmiş ve etiketsiz 215 kilogram sucuk ele geçirdi.

Gıdalara el konulurken, adli işlem başlatılan 3 kişiye 146 bin lira idari para cezası kesildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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