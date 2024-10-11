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Afyonkarahisar'da Sağlıklı Nesiller Projesi Başlatıldı

Afyonkarahisar'da Sağlıklı Nesiller Projesi Başlatıldı
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Afyonkarahisar'da, 'Gelenekten Geleceğe, Sağlıklı Nesiller' projesi ile öğrencilere sağlıklı beslenme ve bağışıklık güçlendirme amacıyla tarhana çorbası dağıtıldı. Proje, Vali Kübra Güran Yiğitbaşı ve çeşitli kurumların iş birliğiyle hayata geçirildi.

Afyonkarahisar'da "Gelenekten Geleceğe, Sağlıklı Nesiller" projesi hayata geçirildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Kızılay ve Afyonkarahisar Kadın Kooperatifleri iş birliğinde "Gelenekten Geleceğe Sağlıklı Nesiller" projesi kapsamında merkeze bağlı Kocatepe (Büyükkalecik) beldesindeki İmam Hatip Ortaokulu ile İlkokulunda öğrencilerle bir araya geldi.

Okullardaki öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Yiğitbaşı, proje kapsamında hazırlanan tarhana çorbasını içti, çocuklara ikramda bulundu.

Yiğitbaşı, gazetecilere, Afyonkarahisar'daki çocukların bağışıklıklarını güçlendirmek ve sağlıklı beslenmelerini sağlamak amacıyla projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Tarhana çorbasının yanında öğrencilere patatesli köy ekmeği de verildiğini aktaran Yiğitbaşı, şöyle konuştu:

"Projeyi bir haftadır Salar ve Kocatepe beldesindeki 10 okulumuzda başlatmıştık. Hafta da 3 gün uyguladığımız proje kapsamında 1150 civarında bir öğrenciye ulaştık. Aldığımız geri dönüşlerde öğrencilerimizin bu projeden çok mutlu ve enerjik olduklarını gördük. Tarhana çorbası, fermente bir gıda olduğu için içerisinde barındırdığı prebiyotikler, çocukların bağışıklarını artırıyor. Vücut dirençlerini artırarak mineral ve vitamin desteği sağlamış oluyor."

Yiğitbaşı, tarhanaların ilgili kurumların denetimlerinde Afyonkarahisar'daki kadın kooperatiflerinde üretildiğini ifade etti.

Projeyi Afyonkarahisar'daki merkeze bağlı belde ve köylerin tamamında uygulamak istediklerini anlatan Yiğitbaşı, "Hedefimiz 10 binin üzerindeki öğrenciye ulaşmak. Hatta, proje kapsamında dağıtıma meyve de ekleyebiliriz. Bu projeye katkı veren bütün kurumlarımıza, sivil toplum kuruluşlarımıza ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz."ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

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