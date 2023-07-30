Afyonkarahisar'da sağlık çalışanları kaza geçirdi

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde işe giderken kaza geçiren 2 sağlık çalışanı ölümden döndü. Kaza sonucunda sürücü ve yolcu sağ olarak kurtuldu. Jandarma inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde işe giderken kaza geçiren 2 sağlık çalışanı ölümden döndü.

Kaza, İhsaniye ilçesine bağlı Gazlıgöl beldesinde meydana geldi. B.G. (26) idaresindeki 03 ADM 055 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak belde girişinde taklalar atarak durabildi. Kazadan sürücü B.G. ve T.A. (27) sağ olarak kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bağlı 2 sağlık personelinin nöbet için işe gittikleri öğrenildi.

Jandarma tarafından kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR