Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı kara yolu ulaşıma açıldı Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı Ankara kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldı. Afyonkarahisar'da sağanaktan dolayı trafiğin tek şeritten sağlandığı Ankara kara yolu çift yönlü ulaşıma açıldı. Sağanak nedeniyle Afyonkarahisar - Ankara kara yolunun İscehisar ilçesi Çalışlar köyü mevkisi sular altında kaldı. Bölgeye sevk edilen İl AFAD Müdürlüğü, polis, sağlık, belediye ekipleri ile iş makinelerinin çalışması sonucu kapanan yolun tek şeridi trafiğe açıldı. AA / Canan Tükelay - Güncel Güncel Haberler

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