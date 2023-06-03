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Afyonkarahisar'da Sağanak Yağış: Vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı

Afyonkarahisar'da Sağanak Yağış: Vatandaşlar Hazırlıksız Yakalandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar ve ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Şuhut ilçesinde özellikle sokakta olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak içi balkon ve tente altlarına sığındı.

Afyonkarahisar'da sağanak yağış: Vatandaşlar hazırlıksız yakalandı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar ve ilçelerinde aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Şuhut ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle özellikle sokakta olan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar yağmurdan korunmak içi balkon ve tente altlarına sığındı. Kısa sürede etkisini gösteren yağmur nedeniyle göllerde su birikintileri oluşurken, pazarcı esnafı da yağmurdan nasibini aldı. Bazı vatandaşların yağmurdan korunmak için giysilerini kafalarına geçirerek kaçışmaları ise ilginç görüntüler oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Şuhut Güncel Haberler

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