Afyonkarahisar'da Sağanak Yağış Trafiği Olumsuz Etkiledi
Afyonkarahisar'da meydana gelen gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Meteoroloji uyarısının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak, cadde ve sokaklarda su birikintilerine yol açtı.
Afyonkarahisar'da gök gürültülü sağanak nedeniyle trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısının ardından kent merkezinde akşam saatlerinde sağanak etkisini gösterdi.
Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve iş yerlerinde yağışın dinmesini bekledi.
Cadde ve sokaklarda sağanak nedeniyle su birikintileri oluştu. Trafikte ise sürücülerin zor anlar yaşadığı görüldü.
Atatürk alt geçidinde oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte bir süre aksama yaşandı.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel