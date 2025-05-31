Afyonkarahisar'da Sağanak Yağış Etkili Olmaya Devam Ediyor

Afyonkarahisar'da Sağanak Yağış Etkili Olmaya Devam Ediyor
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Afyonkarahisar'da dün akşam başlayan sağanak yağış, sokaklarda su birikintilerine neden oldu. Meteoroloji yetkilileri, sağanağın bugün ve yarın da süreceğini belirtti.

Afyonkarahisar'da sağanak etkisini gösteriyor.

Kentte dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, aralıklarla devam ediyor.

Sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sürücülerin trafikte yavaş seyrettiği görüldü.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri, sağanağın bugün ve yarın da devam etmesinin beklendiğini bildirdi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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