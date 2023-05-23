Afyonkarahisar'da Sağanak Yağış
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Afyonkarahisar'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Merkezdeki bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.
Afyonkarahisar'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı.
Yağış nedeniyle merkezdeki bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı.
Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı.
Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.