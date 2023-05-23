Afyonkarahisar'da Sağanak Yağış

Afyonkarahisar'da sağanak günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Merkezdeki bazı mahallelerde ev ve iş yerlerini su bastı. Afyonkarahisar Belediyesi ekipleri, suyun tahliye edilmesi için çalışma başlattı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de ekiplerin sahadaki çalışmalarını inceledi, yetkililerden bilgi aldı.