Afyonkarahisar'da sağanak ve dolu etkili oldu
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu yaşamı olumsuz etkiledi.
İlçede öğleden sonra başlayan sağanak, akşam saatlerinde yerini dolu yağışına bıraktı.
Dolu nedeniyle etraf beyaza büründü, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
Şuhut- Afyonkarahisar kara yolu Belkaracaören köyü yakınlarında trafik kazaları meydana geldi.
Kazalarda yaralanan 2 kişinin ise Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA / Güncel