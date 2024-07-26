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Afyonkarahisar'da Sağanak Nedeniyle Su Baskınları

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Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan 39 konut ve iş yerine müdahale edildiği bildirildi. Yağış sonrası konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandı.

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle su basan 39 konut ve iş yerine müdahale edildiği bildirildi.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Atila Altunbulak, AA muhabirine, kentte dün öğleden sonra etkili olan sağanak nedeniyle metrekareye 34,8 kilogram yağış düştüğünü söyledi.

Yağış sonrası konut ve iş yerlerinde su baskınları yaşandığını dile getiren Altunbulak, şöyle konuştu:

"Kent merkezimizde 39 su baskını ihbarı alındı. Bunlara AFAD'tan 25 personelimiz ile Afyonkarahisar Belediyesi itfaiye ekipleri ve diğer unsurlar müdahale etti. İlçelerimizdeki bazı yollardaki toprak birikmelerinin temizlenmesi çalışmalarını da İl Özel İdaresi ve ilçe ile belde belediye ekiplerimiz yürüttü. Su baskınlarının konut ve iş yerlerinin zemin ile bodrum katlarında olduğunu gördük. Ekiplerimiz, motopomp ve dalgıç pompalarla suyu tahliye etmiş durumda."

Altunbulak, çalışmaların Afyonkarahisar Vali Yardımcısı Fatih Topuz'un koordinasyonunda yapıldığını belirterek, su basan konut ve iş yerlerindeki hasarın tespit edileceğini kaydetti.

Kaynak: AA / Güncel

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