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Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu.

Kentte akşam saatlerinde aniden bastıran yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklardaki su birikintileri dolayısıyla araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Kent merkezinin yanı sıra Dinar, Sultandağı ve Şuhut ilçelerinde bazı evlerde su baskınları meydana geldi.

Afyonkarahisar Belediyesi İtfaiye ekipleri su baskınının olduğu evlerde çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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