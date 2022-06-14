Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi Afyonkarahisar il merkezi ve İhsaniye ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Afyonkarahisar il merkezi ve İhsaniye ilçesinde sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi. Kentte, öğleden sonra etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. 2. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bazı iş yerlerinde küçük çaplı su baskınları yaşandı. Site görevlileri ve belediye ekipleri su birikintilerine müdahale etti. İhsaniye ilçesindeki bazı köylerde de sağanak yağışın etkili olduğu bildirildi. AA / Arif Yavuz - Güncel Karahisar su Güncel Haberler

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