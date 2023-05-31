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Afyonkarahisar'da Sağanak Etkili Oldu

Afyonkarahisar'da Sağanak Etkili Oldu

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Boyalı Kavşağı alt geçidini su bastı. Emniyet, jandarma, AFAD ve belediye ekipleri, suda mahsur kalan iki araçta bulunanları tahliye etti.

Afyonkarahisar'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Afyonkarahisar-Uşak kara yolu Boyalı Kavşağı alt geçidini su bastı.

Emniyet, jandarma, AFAD ve belediye ekipleri, suda mahsur kalan iki araçta bulunanları tahliye etti.

Buradan sadece ağır tonajlı ve yüksek araçların geçişine izin verilirken Afyonkarahisar-Uşak ve Afyonkarahisar-Antalya kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu.

Alt geçitte oluşan su birikintisinin tahliyesi için Devlet Su İşleri (DSİ) ile Karayollarına ait iş makineleri ve kepçelerle çalışma başlattı.

Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla alt geçitteki su birikintisinin tahliyesinin ardından kara yolundaki trafik akışı normale döndü.

Öte yandan sağanak nedeniyle Çay, İhsaniye, Bayat, Dinar ve Başmakçı ilçelerinde bazı köylerdeki evlerde su baskınları yaşandığı bildirildi.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel

Karahisar Jandarma Tragger AFAD Güncel Haberler

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