Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Afyonkarahisar'da etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak ve kısa süreli dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Vatandaşlar kapalı alanlara sığındı, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Sağanak nedeniyle bir işletmeye sığınan İbrahim Uslu, yaptığı açıklamada, "Trafikte sürücüler zor anlar yaşadı. Çok su birikintisi oldu. İşim vardı, dışarıya çıkamıyorum."dedi.