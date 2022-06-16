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Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

AA - Arif Yavuz - Güncel
Afyonkarahisar'da sağanak etkili oldu

Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar ve İhsaniye ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

İhsaniye ilçesinde de sağanağın oluşturduğu sel nedeniyle bazı köylerdeki tarım arazileri zarar gördü.

İlçeye bağlı Ayazini köyünde de bazı binalarda su baskınları olduğu ve hasar oluştuğu öğrenildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

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