Afyonkarahisar'da Ruhsatsız Tabanca ve Mermi Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan K.O., isimi şahıs gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir otomobilde yaptıkları aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Olay, Anıtkaya köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen jandarma ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurup arama yaptı. Aramada 1 ruhsatsız tabanca ile mermiler ele geçirildi. Olayın ardından araçta bulunan K.O., isimi şahıs gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR