Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait 'Üç Güzeller' heykeli bulundu

Afyonkarahisar'da belediye görevlileri tarafından definler için mezarlık alanda yapılan kazıda, Roma dönemine ait 'Üç Güzeller' heykeli bulundu.

Olay, Emirdağ ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilçedeki Yeniköy Mezarlığında vefat edenler için belediye görevlileri tarafından yapılan kazıda küçük bir heykel bulundu. Görevliler ardından durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ile birlikte Afyonkarahisar Müze Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede, eserin Roma dönemine ait 'üç Güzeller' diye adlandırılan tarihi eser olduğunu belirledi. İncelemelerinde ardından eser Müze Müdürlüğü ekipleri teslim edildi. - AFYONKARAHİSAR