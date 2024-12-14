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Afyonkarahisar'da Roma Dönemine Ait 320 Sikke Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da Roma Dönemine Ait 320 Sikke Ele Geçirildi
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Afyonkarahisar'da jandarma ekipleri, tarihi eser niteliğindeki 320 sikkeyi ele geçirirken, 2 şüpheliye adli işlem uyguladı. Şüphelilerin sikkeleri satma planları olduğu belirtildi.

Afyonkarahisar'da Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 320 sikke ele geçirildi, 2 şüpheliye adli işlem uygulandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İhsaniye ilçesinde yaşayan C.M. ile O.M'nin ellerindeki tarihi eser niteliğindeki sikkeleri satacağı bilgisine ulaştı.

Ekipler, şüphelilerin Çayırbağ beldesinde durdurulan aracında yaptığı aramada, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 320 sikke ele geçirdi.

Gözaltına alınan C.M. ile O.M'ye adli işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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