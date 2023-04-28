Afyonkarahisar'da restorasyonu tamamlanan Hamamönü Camisi ibadete açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hamamönü Camisi, yeniden ibadete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından restore edilen Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Hamamönü Camisi, yeniden ibadete açıldı.

İlçenin en eski ikinci camisi olduğu bilinen ve yapım tarihi Germiyanoğulları'na dayanan Sandıklı Hamamönü Camisi'nin restorasyonu, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğünce tamamlandı.

Eser, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam'ın katılımlarıyla kılınan cuma namazı sonrası ibadete açıldı.

Çam, her gün yüzlerce binlerce açılışla meşgul olan bir devletin olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı'nın 1. günü Sultanahmet Camisi'ni açtığını hatırlatan Çam, "Ondan önce Ayasofya'nın açılışını yad ettik. Çok anlamlı bir törenle anlamlı bir yılda açılışını yaptık. İnşallah bundan sonraki süreçte de birçok atılımlar yapılacak." dedi.

Çam, "Latin Amerikası'ndan Meksika'ya, Hindistan'a, Asya ve Afrika'da yeryüzünde bayrağımızı dikmediğimiz yer kalmadı. Bugün 14 bin kilometre ötede şehitlikler var. Buradan giden Anadolu evlatlarının gittiği yerlerde şehit olduğu alanlarda şehitlikleri var. Kültürel değerlerimizi, tarihimizi, geçmişimizi küçümseyen, hafife alan bir yaklaşımdan çok büyük bir atılım yapan Türkiye'ye geldik." diye konuştu.

Hamamönü Camisinin yanında bulunan ve Sandıklı Belediyesi tarafından restore edilerek müzeye dönüştürülen tarihi hamamın da açılışı yapıldı.