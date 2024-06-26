Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı
T.A. yönetimindeki 11 ABD 749 plakalı tır, Afyonkarahisar'ın Anıtkaya köyü yakınlarında refüje devrildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü T.A. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
T.A. yönetimindeki 11 ABD 749 plakalı tır, merkeze bağlı Anıtkaya köyü yakınlarında refüje devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü T.A. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.