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Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı

8 Aralık 2023 14:57 Son Güncelleme: 14:58 Abone Ol

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.