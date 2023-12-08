Afyonkarahisar'da refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen kazada, refüje devrilen tırın sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı ve hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde refüje devrilen tırın sürücü yaralandı.
O.S, (29) idaresindeki 33 AGR 196 plakalı tır, Afyonkarahisar - Antalya kara yolu Ekinhisar köyü yakınlarında refüje devrildi.
Kazada, tır sürücüsü yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulansla, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.