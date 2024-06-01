Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar-Kütahya kara yolunda meydana gelen trafik kazasında, refüje devrilen otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da refüje devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

H.İ.K, (51) idaresindeki 26 PY 275 plakalı otomobil, Afyonkarahisar- Kütahya kara yolunun 17. kilometresinde önüne başıboş köpek çıktı.

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç, refüje devrildi.

Sürücü ile araçtaki A.K. (42) ve E.K. (11) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA / Güncel

Kütahya trafik Trafik Kazaları Otomobil Güncel Haberler

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

İsrail vahşetinin durması artık an meselesi! Blinken, uçağa biner binmez Bakan Fidan'ı aradı

 Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

Jose Mourinho'nun ilk talebi ortaya çıktı: Kimseyi satmayın, herkesi görmek istiyorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

Cumhurbaşkanı Erdoğan CHP'ye iade-i ziyaret için tarih verdi: Kurban Bayramı'ndan önce kendisine ziyarette bulunacağım

 Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti

Tansu Çiller'in eşi Özer Çiller hayatını kaybetti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title