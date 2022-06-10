Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti - Haberler

Afyonkarahisar'da refüje çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücüsü yaşamını yitirdi. Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde motosikletin refüje çarpması sonucu, sürücüsü yaşamını yitirdi. Ehliyetsiz olduğu belirtilen Hasan Kumral'ın (23) idaresindeki plakasız motosiklet, Şehitler Caddesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Kazada ağır yaralanan sürücü Kumral, kaldırıldığı Bolvadin Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. AA / Canan Tükelay - Güncel Karahisar Güncel Haberler

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