Afyonkarahisar'da refüje çarpan araçta 5 kişi yaralandı
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Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, refüje çarpan hafif ticari araçta bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı ve hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi.
Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde refüje çarpan hafif ticari araçtaki biri çocuk 5 kişi yaralandı.
M.T. (61) idaresindeki 35 BMT 820 plakalı hafif ticari araç, Afyonkarahisar - Uşak kara yolu Güney beldesi yakınlarında refüje çarptı.
Kazada, sürücü ile araçtaki F.T. (58), N.O. (38), K.T. (24) ve K.K.O. (8) yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.
Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel