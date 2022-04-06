Afyonkarahisar'da ramazan ayında tatlı satışları arttı

Afyonkarahisar'da ramazan ayı dolayısıyla tatlı imalatı yapan iş yerlerinde yoğunluk arttı.

Uzunçarşı ve Ambaryolu caddelerindeki, tatlıcı dükkanlarında ramazan ayı nedeniyle öğle saatlerinden itibaren hareketlilik yaşanıyor.

Kentin tescilli lezzeti "ekmek kadayıfı" başta olmak üzere, güllaç, kabak tatlısı, tulumba, lokma ve baklava çeşitlerinde satışlar normal günlere göre artış gösteriyor.

Tatlıcı Şükrü Pancar, AA muhabirine, ekmek kadayıfı ile kabak tatlısının yanın da ramazan ayında yoğun olarak güllaç üretimi yaptıklarını dile getirdi.

Tatlıcılardan Salih Sayır da ramazan ayında tatlı çeşitlerini artırdıklarını ve genellikle de sahurda hazırladıklarını anlattı.

Satışta genellikle güllaç tatlısının ilgi gördüğüne dikkat çeken Sayır, "Güllacın da 3 farkı çeşidini üretiyoruz. Baklava çeşitlerinden de soğuk baklava çok beğeniliyor. Afyonkarahisar'da havalar da serin gidiyor. Tatlılar da iftarda çok tüketiliyor. Satışlarımızda iftara yakın vakitler daha da artıyor. Dükkanın önü çok kalabalık oluyor."

Müşteri Gökhan Genç de ramazan ayında favori tatlısının güllaç olduğunu bildirdi.

Müşteri Sayit Arslan ise ramazan da sofraların tatlısız olmayacağını, bugünde iftar için tulumba tatlısı aldığını kaydetti.