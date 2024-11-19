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Afyonkarahisar'da Prematüre Bebek Umut Sait'in Sağlık Durumu İyileşiyor

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28 haftalıkken 850 gram olarak dünyaya gelen Umut Sait bebek, 2 kilograma ulaştığında taburcu olma umudu taşıyor. Anne Kübra Dikyamaç, oğlunun sağlık çalışanlarının desteği ile hayatta kaldığını belirtti.

Afyonkarahisar'da 28 haftalıkken 850 gram olarak dünyaya gözlerini açan ve sağlık sorunları nedeniyle entübe edilen Umut Sait bebek, 2 kilograma ulaşması sonrası doktorların uygun görmesi halinde taburcu edilecek.

Kübra (27) ve Uğur Dikyamaç (32) çiftinin ikinci bebekleri Umut Sait, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Yoğun Bakım Servisi'nde 28 haftalıkken sezaryenle 850 gram dünyaya geldi.

Sağlık sorunları nedeniyle 10 gün entübe kalan Umut Sait bebek, serviste iki ay tedavi gördü. Bebek, her geçen gün sağlık durumunun iyiye gitmesiyle 1 kilo 720 grama ulaştı.

Anne Kübra Dikyamaç, AA muhabirine, doktorların yaşama şansını yüzde 50 gördüğü oğlu Umut Sait'in sağlık çalışanlarının gayretiyle hayata tutunduğunu belirtti.

Yüksek tansiyona bağlı gebelik zehirlenmesi nedeniyle sevk edildiği Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde dünyaya gelen oğlunun 1 kilo 720 grama ulaştığını ifade eden Dikyamaç, hastanede oğlunun nefes alıp vermesi ve sağlıklı gelişimi için yoğun mücadele verdiğini dile getirdi.

Dikyamaç, "Solunumuz sıkıntımız vardı. Umut Sait, doğduktan sonra entübe ediliyor, burundan maskeyle oksijen (nazal tedavi) alıyordu. Sonra bağırsaklarında sorun çıktı. Doktorlar ve hemşirelerin müdahalesiyle ve desteğiyle atlattık çok şükür. Hakikaten çok iyiler. Ondan sonra yavaş yavaş beslenmeye başlandı. Şimdi emzirmeye başladım." dedi.

"Artık gülerek buraya geliyorum"

Dikyamaç, gece gündüz fark etmeksizin her gün oğlu için hastaneye gelip gittiğini, sağlık çalışanlarıyla arkadaş gibi olduğunu anlattı.

Oğlunun sağlık durumunun her gün daha da iyiye gittiğine dikkati çeken Dikyamaç, şunları kaydetti:

"Doğumdan önce bana, bebeğimin yaşama şansının yüzde 50 olduğunu söylediler. 'Önceliğimiz anne' dediler. Bebeğim, şu anda kilo alma aşamasında. Çok şükür artık problemimiz çıkmıyor. Taburcu olmak için 2 kilograma ulaşmamız gerekiyor, onu bekliyoruz. Doktorlar ve sağlık çalışanları sayesinde hayata tutundu bebeğim. Burada güzel bakıyorlar, her şeyiyle ilgileniyorlar. Hepsi iyiler, gerçekten çok mutluyum. Bazen hemşirelerle de 'gideceğiz biz', 'taburcu olacağız biz' diye şakalaşıyoruz. Emzirmek çok güzel bir şey. Artık gülerek buraya geliyorum. Az kaldı, inşallah taburcu olacağız."

"Prematüre bebeklerde hem anne hem de sağlık çalışanları ciddi efor sarf ediyor"

AFSÜ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Yenidoğan Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Afşin Kundak ise 850 gram doğan Umut Sait bebeğin 2 aylık tedavi ve takip sürecinin başarılı geçtiğini söyledi.

Doğduktan sonra Umut Sait'in kilosunun iki katına çıktığını dile getiren Kundak, "Yenidoğan dönemi zorlu bir süreç. Taburculukta genel kabul 2 kilo civarındadır ancak her çocukta bireysel yaklaşım uygulanıyor. Prematüre bebeklerde hem anne hem de sağlık çalışanları ciddi bir efor sarf ediyor. Taburcu olan bebeklerde hayatlarının ilk sınavını, aileler ile sağlık çalışanları birlikte vermiş oluyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Arif Yavuz - Güncel
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