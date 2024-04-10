Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekli Saldırı: Eski Eşin Kocası ve Annesi Yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde pompalı tüfekle eski eşinin kocası ile annesini yaralayan kişi aranıyor.

İddiaya göre, tır şoförü Murat Ç, boşandığı eşi Gülşen K'nin Fatih Mahallesi Orhan Uygun Sokak'taki evine giderek henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Murat Ç, pompalı tüfekle Gülşen K'nin kocası Abdurrahman K. ile annesi Güler S'ye ateş etti.

Yaralanan Abdurrahman K. ile Güler S, ambulanslarla Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Olay yerinden kaçan Murat Ç'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.