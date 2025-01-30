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Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Kadın Cinayeti: Oğul ve Arkadaşına Tutuklama

Afyonkarahisar'da Pompalı Tüfekle Kadın Cinayeti: Oğul ve Arkadaşına Tutuklama
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Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen Sevgi E.'nin oğlu H.H.B. ve arkadaşı O.K. tutuklandı. Olay, Sevgi E'nin evinde meydana geldi ve emniyet güçleri olaya hızlı müdahale etti. Şüphelilerin, suç aletini boş bir araziye attıkları tespit edildi.

Afyonkarahisar'da pompalı tüfekle öldürülen kadının oğlu ve arkadaşı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatih Mahallesi'nde bir kadının silahla vurulduğu ihbarı üzerine adrese gitti.

Evde yaralı bulunan Sevgi E. (41) Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı ancak kurtarılamadı.

Sevgi E'nin olay yerinden motosikletle kaçtığı belirlenen oğlu H.H.B. (19) ile arkadaşı O.K. yakalandı.

H.H.B'nin, babasından yaklaşık 10 yıl önce boşanan annesini öldürdüğü öne sürüldü.

Şüphelilerin olayda kullanılan pompalı tüfeği boş bir araziye attıkları belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

O.K. ve H.H.B, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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