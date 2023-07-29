Afyonkarahisar'da polis tarafından aranan 6 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerin katılımıyla yapılan çalışmada, çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Afyonkarahisar'da polis tarafından arana şahıslara yönelik çalışmada 6 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı farklı birimlerinden çok sayıda ekibin katılımı ile aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmada çeşitli suçlardan aranan 6 şahıs polis tarafından gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemeler tarafında tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR