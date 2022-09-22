Afyonkarahisar'da polis ekipleri okul çevrelerinde denetim yaptı Güncel Haberler Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri, okul çevrelerinde koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini artırdı. Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde polis ekipleri, okul çevrelerinde koruyucu ve önleyici güvenlik tedbirlerini artırdı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri Denetim Uygulaması" kapsamında okul çevrelerinde kontroller gerçekleştirdi. Toplu taşıma ve servis araçlarının da denetlendiği uygulamada, ilçedeki iş yerlerinde ve umuma açık bölgelerde vatandaşların kimlik sorgulaması yapıldı. Çay Belediyesi ekipleri de kavşak noktalarda yaya çizgileri ile görselleri yeniledi. Güncel Kaynak: AA / Kadir Kiper Karahisar Hisarcık Çay Güncel Haberler

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