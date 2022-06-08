AFYONKARAHİSAR - PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı - Haberler

AFYONKARAHİSAR - PKK/KCK operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı Afyonkarahisar'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Afyonkarahisar'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik çalışma başlatıldı. Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, kentteki bir şüphelinin adresine operasyon düzenlendi. Operasyonda, örgütün 2020 yılında etkisiz hale getirilen sözde Botan saha sorumlusu "Agit Civyan" kod adlı Vahiyettin Karay ile kırsal alanda faaliyet yürüttüğü belirlenen Irak uyruklu Q.E.H.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA / Arif Yavuz - Güncel Güncel Haberler

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