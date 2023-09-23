Afyonkarahisar'da Peçeteye Emdirilmiş Bin 22 Kullanımlık Uyuşturucu ile Yakalanan 2 Kişiden Birisi Tutuklandı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yapılan bir operasyonda, peçeteye emdirilmiş bin 22 kullanımlık uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan 2 kişiden biri tutuklandı.

Afyonkarahisar'da peçeteye emdirilmiş bin 22 kullanımlık uyuşturucu ile yakalanan 2 kişiden biri tutuklandı.

Olay, Dinar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Dinar Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine durdurdukları 2 şahsın üzerinde arama yaptı. Aramada 10 parça halinde bin 22 kullanımlık sentetik peçete (Sentetik Kannabinoid) maddesi ele geçirildi. Olayın ardından gözaltına alınan şahıslardan Y.E., isimli şahıs hakkında 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, D.P., isimli şahıs ise sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - AFYONKARAHİSAR