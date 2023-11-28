Afyonkarahisar'da Peçetelere Emdirilmiş Bonzai Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 adet peçeteye emdirilmiş bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayın ardından şüpheliler gözaltına alındı.

Afyonkarahisar'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 12 adet peçeteye emzirilmiş bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirildi.

Olay, kent merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri takibe aldıkları bir aracı uygulama noktasında durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 12 adet peçeteye emdirilmiş bonzai isimli uyuşturucu madde ele geçirdi. Olayın ardından U.Y. ve M.Ş., isimli şahıslar gözaltına alındı. - AFYONKARAHİSAR