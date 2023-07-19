Afyonkarahisar'da Patatesli Köy Ekmeği Üretimi Yapan Fırınlara Denetim

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patatesli köy ekmeği üretimi yapan fırınlarda denetim yapıldı. Zabıta ekipleri, gramaj ve temizlik konularında titiz bir inceleme gerçekleştirdi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde patatesli köy ekmeği üretimi yapan fırınlarda yönelik denetim yapıldı.

Denetim zabıta ekipleri tarafından yapıldı. Denetimde gramaj ve temizlik konusuna titiz bir inceleme yapan zabıta ekipleri, ekmekleri tek tek tartıp, üretim alanlarını köşe bucak kontrol etti. Zabıta ekipleri, gramaj ve temizlik konusundan taviz verilmeyeceğini söyledi.

Fırın işletmeci ve müşteriler de denetimlerin kendilerine güven ve memnuniyet verdiğini söyledi. - AFYONKARAHİSAR