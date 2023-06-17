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Afyonkarahisar'da Patates Üreticilerine Hastalık Uyarısı

Afyonkarahisar'da Patates Üreticilerine Hastalık Uyarısı

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Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yağışlı geçen dönemin ardından patates ekim alanlarında tespit edilen mildiyö ve erken yaprak yanıklığı hastalığına karşı üreticileri uyardı.

Afyonkarahisar İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada patates üreticileri yağışlı geçen dönemin ardından bir çok bölgede tespit edilen mildiyö ve erken yaprak yanıklığı hastalığına karşı uyarıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik elemanlarınca patates ekim alanlarında kontroller yapıldı. Kontrollerinde ardında yapılan açıklamada ise "İlimizde mevsim şartlarının yağışlı ve nemli geçmesinden dolayı patates ekim alanlarında mildiyö ve erken yaprak yanıklığı hastalığı tespit edilmiştir. Özellikle havaların ısınması ile bu hastalıkların yayılma riski artmıştır. Üreticilerimizin patates ekim alanlarını kontrol ederek gerekli tedbirleri almaları ve ilaçlamalarını aksatmamaları gerekmektedir" ifadelerine yer verildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Güncel Haberler

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