Afyonkarahisar'da Patates Hasadı Başladı

AFYONKARAHİSAR'ın Sandıklı ilçesinde patates hasadı başladı. Üretici, tarlada kilosu 9 ile 11 lira arasında alıcı bulan patatesin fiyatından memnun olduklarını belirtirken, bahardaki yağışlar sonrası oluşan hastalığın neden olduğu verim düşüklüğünden yakındı.

Türkiye'nin önemli patates üretim merkezlerinden Sandıklı merkez ve köylerinde 4 ay sürmesi beklenen hasat başladı. Tarlada özel makinelerle sökülen patatesler, işçiler tarafından özenle kasa ve çuvallara konuyor. Satışa hazır hale gelen patatesler kamyonlara yüklenerek İstanbul, Ankara, İzmir gibi Türkiye'nin birçok iline gönderiliyor. İlçede 800'ün üzerinde patates üreticisi 40 bin dekar alanda ekim yaptı. Dekarında 2 ile 3 ton civarında üretilen patatesin kilogramı 9 ile 11 lira arasında alıcı buluyor.

Hasat çalışması yürüten üreticileri ziyaret ederek bilgi alan Sandıklı Ziraat Odası Başkanı Fatma Toptaş, fiyatların iyi olduğunu, ancak yağışlar sonrası oluşan hastalıkların verim kaybına neden olduğunu aktardı. Fatma Toptaş, Yağışlardan dolayı patates sökümü biraz geç başladı. Fiyatlar iyi ama rekolte yağışlardan dolayı oluşan hastalık nedeniyle düşük, verim düşük. Sandıklı patatesi iklim ve toprak dolayısıyla lezzetli bir patatestir dedi.

Patates üreticisi İbrahim Yaman, Bu sene 70 gün aralıksız yağmur yağdı. Mart ayının 10'unda ekim yaptık. Bugün söküme başladık. Yağmurlar, sel, su felaketle geçirdik. Benim tarlayı yağmurdan dolayı su bastı. TARSİM dere taşmadan kabul etmiyormuş. Eksperler geldi, sıfır hasar verdi, gitti. Benim tarlamda en az 100 ton malım gitti. Bugünün şartları ile 1 milyon yapıyor diye konuştu.

Patates işçisi Safiye Kılınç, 04.00 ile 17.00 saatleri arasında günlük 400 lira yevmiye ile çalıştıklarını söyleyerek sigortalarının olmamasından yakındı.