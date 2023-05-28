Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonete çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Sandık Devlet Hastanesine kaldırılan G.A'nın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.