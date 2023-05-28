Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonete çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'da park halindeki kamyonete çarpan minibüs sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan minibüs sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla, Sandık Devlet Hastanesine kaldırılan G.A'nın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde park halindeki kamyonete çarpan minibüs sürücüsü yaralandı.

G.A. (48) idaresindeki 16 ABN 241 plakalı minibüs, Afyonkarahisar-Antalya kara yolu Sandıklı Meslek Yüksekokulu yakınlarında S.U'ya (41) ait park halindeki 15 BAZ 498 plakalı kamyonete çarptı.

Kamyonetin devrildiği kazada minibüs sürücüsü G.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Ambulansla, Sandık Devlet Hastanesine kaldırılan G.A'nın hayati tehlikesi olduğu bildirildi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ünlüsoy - Güncel

Karahisar Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title