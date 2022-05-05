Afyonkarahisar'da otomobille motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
S.B, idaresindeki 20 F 8377 plakalı otomobil, Bolvadin Endüstri Meslek Lisesi önünde Ş.Ü'nün kullandığı 03 ADG 044 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, motosiklet sürücüsü Ş.Ü ile motosiklette bulunan B.Ç, yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, ambulansla Bolvadin Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Arif Yavuz - Güncel