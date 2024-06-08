Üye Girişi
Haberler

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Afyonkarahisar'da O.Ş. idaresindeki otomobil ile F.H'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü ve motosikletteki S.R. yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı

O.Ş, idaresindeki 03 BT 171 plakalı otomobil, Ordu Bulvarı'nda F.H'nin (25) kullandığı 03 MA 1469 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada, sürücü ile motosikletteki S.R, (7) yaralandı.

Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sandıklı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.

İ.B, idaresindeki 34 HRA 760 plakalı yolcu otobüsü, Otogar Kavşağı'nda B.K'nin kullandığı tırla çarpıştı.

Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu.

Kaynak: AA / Güncel

Motosiklet Trafik Kazaları Güncel Haberler

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

Fransa'da aşırı sağcıların seçim zaferine tepki gösteren yüzlerce kişi sokağa indi

 Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

Akıllara Özgür Özel'in sözü geldi! Erken seçim anketinden çıkan sonuç bir hayli çarpıcı

 Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Avrupa'da kırmızı alarm! Belçika Başbakanı Alexander de Croo istifa edecek

Bakmadan Geçme

10 Haziran Konya'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 10 Haziran İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? İstanbul'da elektrik kesintisi! 10 Haziran 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 10 Haziran Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 10 Haziran Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 10 Haziran İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 10 Haziran Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 10 Haziran Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Fransa Kanada maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Fransa Kanada maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Fransa Kanada maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Fransa Kanada maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Fransa Kanada maçı CANLI izle! (HD) Fransa Kanada maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Fransa'da Macron neden erken seçim kararı aldı? Erken seçim ne zaman yapılacak? YKS soruları sızdı mı? ÖSYM Başkanı Ersoy iddiaları yalanladı Fenerbahçe seçim sonuçları 2024! Ali Koç ve Aziz Yıldırım hangi sandıktan kaç oy aldı? İşte oy sayıları Ali Koç ve Aziz Yıldırım'ın aldığı toplam oy sayıları kaç? (%) Aziz Yıldırım ile Ali Koç yüzde kaç oy aldı, oy farkı kaç?
Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar

Ankara'nın uykularını kaçıran skandal! Ne kadar kuduz köpek varsa şehre salıp kaçtılar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title