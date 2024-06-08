Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
Afyonkarahisar'da O.Ş. idaresindeki otomobil ile F.H'nin kullandığı motosiklet çarpıştı. Kazada sürücü ve motosikletteki S.R. yaralandı. Yaralılar Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı
O.Ş, idaresindeki 03 BT 171 plakalı otomobil, Ordu Bulvarı'nda F.H'nin (25) kullandığı 03 MA 1469 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada, sürücü ile motosikletteki S.R, (7) yaralandı.
Yaralılar, Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sandıklı'da yolcu otobüsü ile tır çarpıştı
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde yolcu otobüsü ile tır çarpıştı.
İ.B, idaresindeki 34 HRA 760 plakalı yolcu otobüsü, Otogar Kavşağı'nda B.K'nin kullandığı tırla çarpıştı.
Yaralananın olmadığı kazada otobüste hasar oluştu.