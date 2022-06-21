Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

V.K. idaresindeki 03 LF 835 plakalı otomobil, Sandıklı - Hocalar kara yolunda V.Y'nin kullandığı tescilsiz motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan, jandarma ekiplerince, sürücülere ilgili trafik kanunlarına göre cezai işlem uygulandığı bildirildi.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Münir Karaloğlu Karahisar Jandarma Güncel Haberler

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