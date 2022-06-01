Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı - Haberler

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Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

AA - Arif Yavuz - Güncel
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Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, tutuklandı.

Afyonkarahisar'da otomobilinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Afyonkarahisar - Kütahya kara yolunda şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Ekipler, araçta yaptığı aramada 55 gram kokain ele geçirdi.

Gözaltına alınan H.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

AA / Arif Yavuz - Güncel

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu Karahisar Narkotik Güncel Haberler

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