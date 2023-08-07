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Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Afyonkarahisar'ın Hamidiye mahallesinde meydana gelen kazada, otomobilin motosiklete çarpması sonucu 1 kişi yaralandı. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı ve polis inceleme başlattı.

Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkez Hamidiye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö., yönetimindeki 03 BK 084 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.F.K., idaresindeki 03 ADN 928 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Karahisar Hamidiye Güncel Haberler

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