Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, kent merkez Hamidiye mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.Ö., yönetimindeki 03 BK 084 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü A.F.K., idaresindeki 03 ADN 928 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrularak yere düşen motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralanan sürücü ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR