Afyonkarahisar'da Otomobilin Motosiklete Çarpması

Afyonkarahisar'da otomobilin motosiklete çarparak sürücüsünü yaklaşık 3 metre havaya fırlattığı görüntüler saniye saniye araç kamerasına yansıdı. Olayda yaralanan motosiklet sürücüsü ise ağır yaralandı.

Kaza, dün gece kent merkezi Erenler Mahallesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.C., idaresindeki 34 DSY 672 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü kavşakta İ.Ç., yönetimindeki 03 UN 253 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile yaklaşık 3 metre havaya fırlayan motosiklet sürücüsü ardından birkaç metre ileri düştü. Kazanın ardından çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye polis ve 112 Acil servis ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan sürücüsü İ.Ç., ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırdı.

Kaza anı ise bir araç kamerası tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Kazada çarpma esnasında yüksek bir ses çıkması ve kameranın bulunduğu araçtaki kişilerin büyük bir korku yaşamaları da dikkatlerden kaçmadı.

Olayın ardından araç sürücüsü polis tarafından gözaltına alınırken, kazanın ardından polis tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR